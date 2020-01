Festa a Limone Piemonte per Edoardo 'Dado' Saracco, medaglia di bronzo nello Slalom ai Giochi Olimpici Invernali della Gioventù (FOTO E VIDEO)

L'Inno di Mameli, insieme gli applausi degli amici e dei compagni di scuola hanno accolto il ritorno a casa di Edoardo Saracco, bronzo nello Slalom ai Giochi Olimpici Invernali della Gioventù di Losanna. Il sedicenne dell’Equipe Limone, classifiche alla mano, è stato il migliore della spedizione azzurra dello sci alpino e ha chiuso in bellezza salendo sul podio nella gara a lui più congeniale.

La festa si è svolta questa sera, giovedì 16 gennaio, al Liceo Sportivo di Limone Piemonte. Visibilmente emozionato, proprio non si aspettava questa calorosa accoglienza. “Grazie Dado per aver portato Limone sul tetto del mondo!” riportava uno striscione; poi gli abbracci, i baci e le foto di rito per celebrare Edoardo.

“Non mi aspettavo questa accoglienza. Grazie a tutti! Festeggiare con i miei compagni di scuola e di sci e con tutti quelli che mi hanno aiutato arrivare a questo risultato è davvero bellissimo. Dedico la vittoria alla mia famiglia, e ai miei allenatori”, ha detto Edoardo 'Dado' Saracco.

Poi ripercorre con noi la vittoria agli YOG, sulle piste svizzere di Les Diablerets: “Non mi aspettavo la medaglia. Quella mattina lì però ci credevo, perché mi sono sentito bene nello slalom della combinata e ci ho provato. Prima della seconda manche ero secondo, poi un piccolo errore in seconda manche ma sono riuscito comunque a portare a casa un ottimo terzo posto”.

Prossimi obiettivi?

“La stagione è appena iniziata, si punta sempre a fare meglio. Vedremo...”

I complimenti del sindaco di Limone Massimo Riberi: “A nome di tutta la cittadinanza mi complimento con Edoardo per il prestigioso traguardo raggiunto. Siamo davvero orgogliosi di questo importante risultato sportivo conquistato dal giovane limonese, che con la sua impresa ha promosso il nome di Limone in giro per il mondo, diventando ambasciatore turistico del nostro Comune”. “Edoardo è anche studente della sezione limonese del Liceo ad indirizzo sportivo De Amicis – continua Riberi -, una scuola che dimostra ancora una volta di saper sostenere i ragazzi nello studio e nello sport, come già dimostrato dall'ex allieva Marta Bassino, attualmente impegnata nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino”.