Al Soggiorno di Trinità anziani in festa per i 100 anni di Maria Manassero

Festa grande, al Soggiorno di Trinità, per Maria Manassero, che lo scorso 21 dicembre ha raggiunto un grande traguardo: i suoi primi 100 anni.

La signora Maria, nativa di Sant’Albano Stura, è ospite della strattura da circa tre anni.

Non si poteva dunque far passare questo avvenimento in sordina e così, lunedì 23 dicembre, è stata organizzata una festa di compleanno animata dal gruppo “Amici per la musica” di Borgo San Dalmazzo.

La signora Maria è stata accompagnata nel salone al piano terra dal figlio Pietro, dalla nuora Silvana, dai nipoti Monica con Roby e Francesco con Simona, i pronipoti Marco e Elisa e dall’amica Domenica.

Ad attenderla il sindaco di Trinità, Ernesta Zucco, il vicesindaco di Sant’Albano Stura Antonio Cagliero, il presidente della Fondazione Pier Franco Giordana, gli ospiti e il personale della struttura.

La festeggiata, visibilmente emozionata e sorpresa dal pensiero che il primo cittadino di Trinità le ha donato, ha ripagato tutti i presenti con grandi sorrisi e ringraziamenti per le attenzioni ricevute.

Dopo le foto di rito con le autorità e i familiari è seguita una golosa merenda con pasticcini e l’immancabile torta di compleanno con candeline da spegnere.