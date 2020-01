Monterosso Grana: a Santo Lucio de Coumboscuro una cena alla scoperta dei sapori tradizionali tra alpi e colline

Sabato 25 gennaio, a Santo Lucio de Coumboscuro di Monterosso Grana, alle 18, si terrà una occasione conviviale per gustare le specialità gastronomiche e conoscere il lavoro appassionato di Mauro Musso, produttore di pasta artigianale fuori dal coro che si è prefisso lo scopo di ottenere la massima salubrità alimentare dalle sue preparazioni, in trasferta da Albanella, bella cornice alpina di Sancto Lucio de Coumboscuro, terra di vivaci contadini e pastoria Monterosso Grana.



Il menù della serata prevede uno stuzzicante aperitivo con zucca al condimento di prezzemolo, gambe di sedano al gorgonzola, olive Ravece e Ogliarola; a seguire, quattro assaggi di pasta fatta con farine di grani antichi principalmente macinate a pietra, accompagnati da diversi condimenti e sughi cucinati in casa: tajarin all’uovo stravaganti “Nel prato estivo” al burro della Valle Grana, casarecce “Trio integralista” al pestato di basilico, tajarin all’uovo “Frumenti setacciati” ai funghi finferli e gineprini e nocciole delle Langhe tostate, lasagne quadre fatte a mano con ratatouille di ortaggi, verdure, zafferano e peperoncino; per concludere, una sontuosa zuppa inglese, variegato dolce d’altri tempi.



Inoltre, pane cotto nel forno a legna con le stesse farine che Mauro usa in pastificazione, acqua sorgiva della Valle Po e lievito madre. Vini naturali di Langhe, Roero, Monferrato e Piacentino in abbinamento a ogni portata. Con la partecipazione di Paolo Olivero, già curatore dell’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso e Valli Occitane (2017).