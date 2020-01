Iniziati i lavori sul ponte storico del torrente Gesso a Cuneo

Sono iniziati da due giorni i lavori di indagini diagnostiche sul ponte storico in muratura del torrente Gesso a Cuneo, lungo la strada provinciale 422.

Abbastanza contenuti, per ora, i disagi alla circolazione dovuti al restringimento di carreggiata in ingresso verso l'altipiano, per il posizionamento di un’unità di tipo “by bridge” che serve ad accedere al di sotto delle arcate del ponte

Tale attività, programmata da tempo, rientra nell’ambito della progettazione in corso per la manutenzione della parte in elevazione del ponte per caratterizzare – dal punto di vista meccanico – i materiali che costituiscono il ponte stesso.

Procedono, infine, i lavori di realizzazione delle opere di protezione antierosiva delle fondazioni dei due manufatti stradali. I lavori hanno subìto un rallentamento a causa delle piene del torrente Gesso negli ultimi mesi del 2019, al momento stanno interessando la campata lato Mondovì.