40mila euro dalla Regione per “rifare il look” dell’area mercatale di Rifreddo

Presto Rifreddo avrà un’area mercatale totalmente rinnovata.

La Regione Piemonte ha infatti riconosciuto al Comune un contributo di 40mila euro, su un progetto di complessivi 90mila. Un cofinanziamento pari al 44%, grazie al piazzamento al quarto posto della graduatoria del bando dedicato proprio alla riqualificazione delle aree mercatali.

L’intervento prevede, sulla porzione di piazza della Vittoria interessata dal mercato settimanale, il completo rifacimento dell’area dedicata al posizionamento degli ambulanti, con la creazione di nuove strutture a servizio dei banchi, il rifacimento delle aiuole e la realizzazione di un’area centrale di abbellimento.

“E' un periodo piuttosto fortunato. – commenta il sindaco Cesare Cavallo - Molti dei progetti che abbiamo messo in cantiere negli ultimi anni stanno, infatti, arrivando a compimento grazie a fondi statali o regionali.

Una situazione che ci ripaga degli sforzi effettuati in passato, che fa giustizia anche dopo le voci messe in giro ad arte prima delle elezioni, secondo le quali Rifreddo sarebbe stato escluso da ogni finanziamento e, soprattutto, e che ci sprona ad andare avanti per migliorare sempre di più il nostro paese”.

In una nota, il primo cittadino ha rimarcato come il progetto dell’area mercatale si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale che ha come scopo la riqualificazione delle piazze e dell’asse viario, insieme all’intervento progettato per l’area del cimitero e che, “se verrà finanziato anche il bando del Ministero delle Infrastrutture, potrebbe davvero cambiare faccia al centro di Rifreddo”.