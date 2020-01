A Chiusa di Pesio, aperte le piste del Centro Sportivo Marguareis

A partire da venerdì 17 gennaio 2020 le piste del centro fondo Marguareis gestite dalla Valle Pesio Servizi saranno aperte grazie allo sforzo del consorzio per garantire l’innevamento artificiale. Grazie alle temperature che si stanno abbassando è garantita l’apertura della pista Cabanas e settimana prossima anche quella di Biathlon.

L’intervento dell’innevamento artificiale è possibile grazie al fatto che le piste sono classificate, secondo la legge Regionale n.2 del 2009, tra quelle aventi diritto di contributo per l’innevamento artificiale, pertanto il consorzio può sostenere la spesa. Per maggiori informazioni si può contattare il numero della Valle Pesio Servizi sempre attivo che è 0171735226.

La zona di san Bartolomeo e le sue piste sono considerate uniche perché attraversano un ambiente selvaggio, soprattutto nella parte alta, oltre il villaggio d’Ardua, quando il binario s’inoltra in valloni e boschi lontani da centri abitati, tra splendidi abeti bianchi e cime calcaree di aspetto dolomitico.

Il Centro Sportivo Marguareis a Chiusa di Pesio presenta 5 piste di fondo con differenti difficoltà: Pista Cabanas km. 1 (facile), Pista Biathlon km. 2 (media), Pista Marguareis (difficile) km.9, Pista Certosa km. 3 (media), Pista Pian delle Gorre km.7 (media) per un totale con i tratti di collegamento fra le varie piste di circa km 30.

In questi giorni è forte lo sforzo del consorzio per garantire l’innevamento per le scuole che hanno prenotato le giornate bianche e che in questo modo possono non perdere l’occasione di avvicinarsi allo sport invernale per eccellenza.