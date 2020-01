A Racconigi la presentazione del libro "Terezin - La fortezza della resistenza non armata"

In occasione della Giornata della Memoria, sabato 25 gennaio alle 16 nela Sala consiliare del Comune di Racconigi si svolgerà la presentazione del libro “Terezin – la fortezza della resistenza non armata” (Effatà editrice).

Il 10 ottobre 1941, nel corso della Conferenza di Praga, i nazisti istituiscono il ghetto di Terezín, che con il tempo verrà a costituirsi quale “laboratorio diabolico” a servizio della propaganda di regime. Nel “ghetto modello” creato dai nazisti, si tengono 2430 conferenze, 600 spettacoli teatrali e musicali e si allestiscono i laboratori d’arte per bambini. Nei quattro anni di funzionamento vengono internate 140 000 persone, tra loro 15 000 bambini. Leggere l’universo Terezín significa conoscere una realtà di fame, violenza, morte e orrore, ma soprattutto riscoprire la forza vitale della dignità umana, della cultura come valore, dell’educazione come responsabilità, che vede la sua massima espressione nel lavoro narrativo e didattico sviluppato dagli insegnanti per i bambini nel ghetto, unica speranza per l’universo infantile distrutto.

L’incontro vuole trasmettere la forza della resistenza spirituale, attraverso il racconto e la proiezione di immagini, ricordando che la storia del passato non è un’immagine iconica a cui guardare, ma continua a riflettersi, in forme ed espressioni diverse, nel presente.

Sarà presente l’autrice, Maria Teresa Milano, che dialogherà con la Responsabile del Centro culturale “Le Clarisse”, Valeria Buscatti. L’incontro è compreso all’interno della rassegna letteraria “Gli autori raccontano…” a cura del Centro culturale “Le Clarisse” (Comune di Racconigi) ed è in occasione del giorno della Memoria. Ingresso libero