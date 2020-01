Giovedì si ferma la macchina fiscale in Piemonte: in piazza i lavoratori delle Agenzie Entrate, Dogane e Monopoli

Il 23 gennaio FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL/UNSA- FLP hanno indetto - in contemporanea per tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli - assemblee di due ore che paralizzeranno la macchina fiscale anche in Piemonte. Previsto anche un presidio dei dipendenti, dalle 10 alle 12, presso la Direzione Regionale delle Entrate in corso Vinzaglio 8.