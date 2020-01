In arrivo un weekend di aria fredda, ma con poche precipitazioni

Appenino in forte calo di quota fino a 700/800 m. Altrove rapido miglioramento delle condizioni meteo ma temperature che in serata caleranno piuttosto rapidamente.

Temperature massime stazionarie, minime in aumento in mattinata per via della copertura nuvolosa notturna. Venti in calo già dalla mattinata, tenderanno a ruotare da nord-nordest. Miglioramento della qualità dell’aria