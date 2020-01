La storia nella toponomastica di Cuneo: un incontro su i nomi che raccontano la città

Sarà presentato venerdì 24 gennaio, alle ore 18:00, nella sala conferenze “La Guida” in via Bono a Cuneo, l’ultimo libro scritto dal prof. Giovanni Cerutti, “La storia nella toponomastica di Cuneo”, edito da Primalpe.

Tante le curiosità che emergono: 200 si riferiscono a uomini, mentre le donne sono appena 19; tra tutti sono 69 quelli di cuneesi. Il secondo gruppo più numeroso di toponimi si riferisce all’antifascismo e alla Resistenza (personaggi, luoghi, avvenimenti) con 52 intitolazioni (di cui 2 donne), a conferma di quanto dice l’articolo 12, dello Statuto: “Il comune di Cuneo, decorato con medaglia d’oro al valor militare per i meriti della Resistenza, assume e promuove iniziative per la riproposizione e l’approfondimento culturale del periodo e dei valori della lotta di liberazione, con particolare riferimento ai giovani ed alla scuola, a perenne memoria dei valori civili difesi dai caduti per la libertà”. Non mancano i nomi legati ad altri periodi storici e, naturalmente a Santi, Beati e Venerabili mentre alcuni riguardano personaggi nati all’estero".