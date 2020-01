Le iniziative della Giornata della Memoria del centro culturale don Aldo Benevelli

In occasione della Giornata della Memoria 2020, il Centro culturale don Aldo Benevelli dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, propone due iniziative aperte al pubblico ma rivolte in particolare agli studenti.

Con il Patrocinio della Città di Cuneo, a Palazzo Santa Croce in via santa Croce 6 – Cuneo, è in corso la Mostra fotografica “Con la guerra negli occhi”, fotografie inedite del reporter di guerra de La Stampa Mimmo Càndito, scomparso il 3 marzo 2018.

La mostra, aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle 19 e che si concluderà domenica 19 gennaio 2020, è stata visitata ad oggi da oltre 600 persone ed al mattino da 250 studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado di Cuneo accompagnati dai loro insegnanti.

Il Centro culturale don Aldo Benevelli in collaborazione con il Cinema Lanteri di Cuneo – via Emanuele Filiberto 4 offre in visione

MERCOLEDì 22 GENNAIO 2020 ore 11 per le scuole secondarie di primo grado (80 studenti ed insegnanti delle classi seconde)

“IL SACCHETTO DI BIGLIE”, di Christian Duguay (Francia, 2017). Dal celebre romanzo autobiografico di Joseph Joffo, il racconto del viaggio da Parigi a Nizza di Joseph e Maurice, due bambini nella Francia occupata per sfuggire alla barbarie nazista. Un percorso tra pericoli e scoperte che li porta a fare esperienza diretta sia della malvagità degli adulti sia anche della disponibilità di alcuni ad aiutare. Una storia di ieri che, secondo lo stesso Joffo, ha molto da dire anche l’oggi: “A causa del terrorismo, anche i bambini di oggi sono costretti a fuggire. Come noi 50 anni fa, si ritrovano per strada, completamente isolati e lasciati a se stessi.”

ore 8.20 per 120 studenti dell’Istituto tecnico commerciale “Bonelli” di Cuneo ed alle ore 11 per 120 studenti dell’Istituto comprensivo di via Sobrero Cuneo (classi terze) ORE 12.15 PER 120 STUDENTI DELL’Istituto comprensivo “S.Grandis” di Borgo San Dalmazzo (classi terze)