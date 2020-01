Monterosso Grana elimina le barriera architettoniche del Palazzo Comunale

Sono in corso i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche della casa comunale; in base al DPR 506/1996 esiste l’obbligo di garantire la fruizione degli edifici pubblici a chiunque abbia capacità motoria limitata.

L'intervento è realizzato grazie ad un contributo attribuito al Comune in base all’art.30 del d.l. n. 34/2019 (decreto crescita) e alla compartecipazione con fondi propri.

I lavori prevedono la realizzazione di una rampa esterna che permetterà l'accesso al locale dal quale partirà il nuovo ascensore e la realizzazione di un servizio igienico idoneo a persone con difficoltà motorie o disabilità.Un intervento molto oneroso data la conformazione della struttura e il vincolo della Sovrintendenza ma che si é voluto portare avanti comunque per dare a tutti la possibilità di accedere ai vari locali dell'edificio, dalla sala consigliare, agli uffici, all'archivio storico.

Per ribadire la sensibilità su questo tema si ricorda che in primavera diventerà inclusivo anche il parco giochi di Piazza IV Novembre (l'intervento doveva essere realizzato in autunno ma a causa delle condizioni meteo sfavorevoli è stato rimandato).