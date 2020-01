A Savigliano torna la pista di pattinaggio sotto l’ala polifunzionale di piazza del Popolo. La struttura portata in città dalla ditta di Pierpaolo Massa sarà allestita da domani, sabato 18 maggio, fino a domenica 1° marzo.

Un evento atteso dalla città che da oltre dieci anni anima piazza del Popolo e che coinvolge sia i cittadini che le scuole, dalle elementari alle superiori.

Adatta ad adulti e bambini, la pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19, al sabato dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Il costo è di cinque euro a ingresso, con l’aggiunta di 2 euro per il noleggio dei pattini, disponibili anche in bi-lama. Per i più piccoli sarà inoltre possibile affittare gli orsetti per pattinare meglio.