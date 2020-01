Incidemte stradale poco dopo le 20 sulla strada che collega Busca a Coistigliole. Una vettura è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per far uscire l'uomo dall'abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Non sarebbe comunque in gravi condizioni. Disagi alla viabilità in zona.