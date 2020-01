Incidente stradale a Priero, sulla provinciale 430, dove un autoarticolato si è ribaltato occupando buona parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ceva, per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza della zona, oltre ai sanitari, che hanno preso in cura il conducente, rimasto ferito, anche se non sarebbe in condizioni preoccupanti.

Presenti anche i carabinieri per la gestione della viabilità in loco.