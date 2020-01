Domani a Busca l'ultimo saluto a Daniele, morto in un incidente sul lavoro a 32 anni

E' in programma per oggi 17 gennaio l’autopsia sul corpo di Daniele Peroncelli, l'elettricista di 32 anni deceduto in un incidente sul lavoro alla Trae di Busca martedì 14 gennaio.

L'autopsia è stata predisposta dal pm Attilio Offman. Si tratta di un atto dovuto, per accertare le cause del decesso del giovane uomo.

Stasera all'Hospice di Busca si terrà il Rosario alle ore 19, mentre i funerali si svolgeranno domani sabato 18 gennaio alle 10 nella chiesa di Busca.

L'uomo lascia la moglie Stefania Cuniberti, ex dipendente dell'Asl, la figlioletta Marta di due anni, i genitori Antonio e Margherita e la sorella Caterina.

La morte di Daniele ha destato profondo cordoglio nella comunità, essendo l'elettricista molto conosciuto sia per la sua attività nella proloco di frazione Bosco di Busca sia per la sua attività politica nel Movimento 5 Stelle, per il quale si era candidato come consigliere alle elezioni comunali del 2014.