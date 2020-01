Grave lo sciatore colto da arresto cardiaco sulle piste di Limone Piemonte, un 67enne di Cervasca

È grave lo sciatore colto da arresto cardiaco sulle piste di Limone Piemonte questa mattina, venerdì 17 gennaio.

Secondo alcune testimonianze, l'uomo - F.R. 67 anni originario di Roccavione e residente a Cervasca – si sarebbe accasciato sulla neve mentre stava sciando sulla pista Gorba, in località Quota 1.400.

A soccorrerlo la Polizia di Stato in servizio sugli impianti della Riserva Bianca.

È stato rianimato per circa 15 minuti con il personale medico in servizio sulle piste insieme al personale della società della Lift; intubato sul posto ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.