Raccolta fondi a Busca per aiutare la famiglia di Georgeta Mariana Vasilcu, morta ieri sera a Cuneo nello schianto contro un bus

Busca in lutto per la morte di Georgeta Mariana Vasilcu, collaboratrice domestica di 49 anni, deceduta tragicamente ieri sera (giovedì 16 gennaio) in un incidente stradale a Cuneo.

La donna era alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un bus di linea in via Del Bosco, tra le frazioni Passatore e San Pietro del Gallo.

Lascia due figli di 25 e 16 anni. La comunità ha attivato una raccolta fondi per aiutare la famiglia: si raccolgono contributi al negozio di articoli sportivi Gastaldi.

In attesa dell'autopsia, non è ancora stata stabilita la data dei funerali.