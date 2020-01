Crisi Mahle, in piazza Castello i lavoratori di La Loggia e Saluzzo: "Ritirare i licenziamenti, la Regione è con noi" (VIDEO)

Un altro presidio sotto le sedi istituzionali, con bandiere sindacali, tamburi, fischietti e slogan. Un altro capitolo della Vertenza Torino si declina sotto il nome di Mahle, il Gruppo che ha due stabilimenti a La Loggia e Saluzzo , i cui lavoratori temono fortemente per il proprio futuro. Sono partiti in 453 e ora i numeri sono scesi a circa 420. Numeri che restano comunque "da Embraco". E stamattina si sono dati appuntamento sotto la Regione, mentre una delegazione è stata ricevuta dal governatore Alberto Cirio e dall'assessore al Lavoro, Elena Chiorino . Il 7 febbraio infatti scadono i termini del confronto sindacale e bisogna fare in fretta. "Il governatore ha chiamato il Mise in nostra presenza - dice Bruno Ieraci , di Fiom - e la data in cui dovranno riceverci è il 28 oppure il 29 gennaio. Intanto speriamo si arrivi a una sospensione della procedura. Ma anche la Regione è con noi: non accettiamo i licenziamenti" .

La speranza è che si possa procedere con una reindustrializzazione dei due stabilimenti piemontesi. "Cirio dice che non ha ancora nomi e cognomi di potenziali compratori, ma stanno lavorando in quella direzione - dice ancora Ieraci -. Essendo la Mahle una multinazionale, abbiamo chiesto di allargare la questione anche a livello europeo, chiedendo un incontro ai vertici Ue perché ognuno faccia la sua parte, visto che il problema non è solo italiano".

Video di Andrea Parisotto



Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Regione.



"La Regione non accetterà altra soluzione che non sia la revoca del licenziamento, per consentire il tempo necessario al salvataggio degli stabilimenti di La Loggia e Saluzzo.

Che si tratti di una riconversione, ipotesi per cui chiediamo all’azienda di chiarire quanto questa possibilità sia fondata, o di qualunque altra strada percorribile".





Sono le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al termine dell’incontro stamattina a Torino con una rappresentanza di lavoratori della Mahle.

Presente all’incontro anche l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, che nei giorni scorsi ha sollecitato il Mise per la convocazione del tavolo di crisi.



"Ognuno deve fare la propria parte - ha spiegato l’assessore Chiorino - chiederemo che al Mise siano rappresentati tutti i soggetti coinvolti, compresa la Provincia di Cuneo, Città Metropolitana e i Comuni di La Loggia e Saluzzo. Quando si tratta di difendere il lavoro non possono esserci divisioni politiche o istituzionali, ma occorre lavorare tutti nella stessa direzione per raggiungere gli obiettivi".



Il tavolo al Mise dovrebbe essere in programma per il 29 gennaio, come anticipato al presidente Cirio telefonicamente dal vice capo di Gabinetto del Ministro Patuanelli, Giorgio Sorial, durante l’incontro di questa mattina. La conferma definitiva è attesa in giornata.