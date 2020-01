Passione per i quad: in sella a quattro ruote per sentirsi vivi

Il Quad è una vera passione, proprio come uno sport o un'attività. Tra adrenalina a mille e divertimento puro, se ti piace, diventa rapidamente un elemento centrale della tua vita e vorrai viaggiare, affrontare esperienze nuove e vivere l’avventura, non appena ti sarà possibile! Potresti aver già provato a guidare un Quad durante un'escursione, una vacanza o un fine settimana con gli amici. Se ti è piaciuto è molto probabile che tu abbia già contratto la “febbre” da Quad. Da solo, in coppia o con gli amici, il Quad è un mezzo performante e ideale per stare a contatto con la natura. Se invece non sei mai salito in sella a questo particolare veicolo, per iniziare un buon approccio è importante conoscere i luoghi dove guidarlo, i comportamenti da adottare alla guida, i modelli da scegliere e l'attrezzatura necessaria.

Se sei un principiante, immagini di poter fare del fuoristrada ovunque, ma fai attenzione, non è così. La legge vieta il transito ai motori su mulattiere, sentieri e strade agro-silvo-pastorali, non solo in montagna, ma su tutto il territorio regionale. Entrare in un'area vietata per fare fuoristrada è spesso oggetto di sanzioni e a volte sequestro del mezzo. Il tuo veicolo potrebbe essere immobilizzato e la tua patente sospesa. Tuttavia, esistono numerosi percorsi sterrati dove poter fare escursioni in Quad. Per saperne di più sugli itinerari autorizzati, potrai chiedere informazione alla tua Concessionaria quad.

Un altro aspetto importante per chi desideri entrare a far parte di questo mondo è l'equipaggiamento. Il fuoristrada a chi lo pratica, richiede di essere ben equipaggiati. Alcuni accessori sono più che raccomandati perché ti offriranno protezione in caso di caduta, collisione o condizioni atmosferiche avverse. Tra gli accessori obbligatori e consigliati, sicuramente ci sono: il casco, i guanti, gli stivali, il giubbotto tecnico per moto, pensato per proteggere il pilota da urti e abrasioni di ogni tipo, i pantaloni, le ginocchiere, la protezione per la schiena e il supporto per il collo. Altri accessori per il tuo quad completeranno la gamma. L'attrezzatura opzionale per il tuo mezzo, dipenderà dall'uso che ne vorrai fare e potrà annoverare borse e bauli, paramani, cassetta degli attrezzi, verricello e molti altri accessori utili e pratici. Il tuo rivenditore di fiducia, saprà comunque consigliarti su come equipaggiarti correttamente.