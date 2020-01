Tradizionale assemblea di inizio anno per gli Alpini di Martiniana Po

Gli Alpini di Martiniana Po tornano, come ormai vuole la tradizione, a riunirsi per l’assemblea di inizio anno. Un momento importante per la vita associativa del gruppo, guidato da Enzo Desco, che lo scorso anno ha ricevuto per la quinta volta consecutiva la riconferma a capogruppo, e per l’intera comunità del paese.

L’appuntamento è per domenica, 26 gennaio.

Dopo il saluto alla bandiera e il ricordo delle Penne Nere “andate avanti”, l’assemblea si sposterà nei locali del salone polivalente comunale, in piazza Borgna, con inizio lavori alle ore 10.

All’ordine del giorno, la situazione finanziaria del Gruppo a fine 2019, il resoconto della festa per gli 85 anni di fondazione dello scorso anno, le notizie dalla Sezione Monviso di Saluzzo, la programmazione per la partecipazione all’Adunata Nazionale di Rimini a metà maggio, alcune ipotesi di festa al nuovo cippo, e il tesseramento per l’anno 2020.

“Gli Alpini iscritti al gruppo di Martiniana Po – spiega Desco – sono circa una quarantina, mentre i soci sostenitori sono circa una ventina.

Terminata l’assemblea, il direttivo del Gruppo ha organizzato, anche quest’anno, il pranzo sociale aperto a tutti i soci Alpini, ai soci aggregati e sostenitori, ai loro familiari e tutti coloro, martinianesi e non, che vogliono unirsi al Gruppo, per una giornata in allegria nello spirito alpino”.

Il momento conviviale si terrà al Ristorante Bramafam di Revello.

Per partecipare, per maggiori informazioni, oppure per prenotare il pranzo contattare il capogruppo o qualsiasi membro del Direttivo di Gruppo.