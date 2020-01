Tre serate “della memoria” a Fossano per ricordare con il cinema, la letteratura e la storia

In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA la Corte dei Folli organizza TRE SERATE dedicate al Cinema, alla letteratura ed alla storia. Tre serate per capire, approfondire, salvarsi... ricordando e non solo.

Martedì 21 gennaio alle ore 21 al Teatro I Portici sarà proiettato il film “La verità negata” di Mick Jackson con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, TImoty Spall, Andrew Scott, Jack Lowden e Caren Pistorius. Il film è la storia di Deborah Lipstad, una professoressa che ha intrapreso una battaglia legale contro il negazionista David Irving. Il film ha ottenuto una candidatura a Bafta.

Giovedì 23 gennaio, sempre alle ore 21 al Cinema I Portici, sarà proiettato il film “Concorrenza Sleale”, regia di Ettore Scola con Claudio Bigagli, Gérard Depardieu, Diego Abatantuono, Sergio Castelliti e Antonella Attili che racconta la storia di Umberto Melchiorri, un sarto milanese che ha da anni aperto un negozio a Roma. Proprio accanto a lui apre un negozio di abiti confezionati Leone, un sarto ebreo. Il film ha vinto un premio ai David di Donatello.

I due film saranno introdotti da Carlo Turco. Ingresso libero.

Il terzo appuntamento sarà mercoledì 29 gennaio alle ore 21 all’Hostello Sacco in via Cavour 35 a Fossano. Il Professor Carlo Greppi presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La storia ci salverà”.