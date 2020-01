"Vin tòssi e vej pissèt": spettacolo teatrale alla Confraternita Santa Croce di Boves

Domenica 19 gennaio presso la Confraternita Santa Croce di Boves, alle ore 21, si terrà in nuovo appuntamento teatrale organizzato dall'associazione "Gli Artisti del Giorno", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Pro Loco. Si tratta delle Compagnia teatrale "I Commedianti Niellesi", che interpreteranno la commedia in tre atti intitolata "Vin tòssi e vej pissèt".

Commedia brillante, dove è stata rappresentata ha ottenuto un notevole successo.

Ingresso gratuito, eventuali offerte saranno devolute all'Ail, Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi - Mieloma.