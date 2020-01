Cuneo: dieci buoni motivi per... andare in "Bicipolitana"

Dopo aver presentato in modo generale il progetto, abbiamo deciso di stilare una lista dei dieci motivi principali per... andare in "Bicipolitana"!

- Mantiene sani e in forma: l’esercizio fisico ammazza la stanchezza e rimette in sesto.

- Ci fa sentire in pace con il pianeta. Ci vogliono 20 biciclette per riempire lo spazio occupato da una macchina parcheggiata e appena il 5% dei materiali e dell’energia necessari alla costruzione di un’auto per fabbricare una bicicletta. Le bici producono zero inquinamento e sono il mezzo più efficiente e veloce di spostamento urbano: tre volte più del camminare.