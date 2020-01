Vallecrosia: i ragazzi delle "Nuvole" di Savigliano prima da Erio e poi al Festival di Sanremo

Anche quest'anno, e grazie a un'associazione di Sanremo, i ragazzi de ‘Le Nuvole’ di Savigliano, che si occupa di assistenza a diversamente abili, sono più o meno direttamente impegnati al Festival di Sanremo.

Da qualche tempo ‘Le Nuvole’ sono promosse in riviera, dall'associazione sanremese ‘I Colori della Gioia’ che, oltre ad occuparsi di arte e animali, ha cominciato a dedicarsi alla solidarietà. Così nei giorni scorsi i ragazzi piemontesi, supportando la cantante Carola Lorenzo, hanno presenziato al Tempio della Musica di Vallecrosia, ricevuti da Anna Tripodi, vincendo una selezione locale. In questo modo si sono guadagnati un pass alla finale che il 26 di questo mese li vedrà impegnati, con altri sei fra interpreti e gruppi, a conquistare la definitiva presenza a Casa Sanremo nel periodo del Festival. Selezione ancora in programma al Tempio della Musica. Recentemente ‘Le Nuvole’ sono state sul palco dell'Ariston, per ‘Comedy Ring’, e l'anno scorso protagoniste di uno show all'Hotel Des Anglais.

Carola Lorenzo, che presta attività di volontariato a favore del gruppo, canta il motivo ‘Nuvole’ ma, nel ritornello in coro, intervengono i ragazzi piemontesi che, insieme, si esibiscono in una serie di figure cheerleading, sport che comporta coreografie combinando elementi di ginnastica, danza e acrobazia.

L'associazione piemontese, presieduta da Isabella Berardo, pratica con ottimi risultati la teatroterapia. E, ora, fa parte a sua volta de 'I Colori della Gioia', guidata da Gioia Lolli. Comunque vada a finire il 26, qualche evento per Le Nuvole sarà in ogni caso creato a Sanremo nel periodo festivaliero. Così ce n'è uno già fissato il 4 febbraio all'Hotel Des Anglais quando sarà presentato un cd della Lorenzo accompagnata dai ragazzi dell'associazione.

"Un momento di grandi soddisfazioni - spiega la presidente Isabella Berardo - perché stiamo portando a termine diversi progetti sociali. Ringraziamo in primo luogo Gioia Lolli per aver creduto in noi". "La collaborazione con Le Nuvole - afferma l'altra presidente Gioia Lolli - prosegue da un anno in modo proficuo. Abbiamo in mente sempre nuovi progetti che, poco alla volta, vediamo concretizzarsi. Carola non solo ha una bella voce ma anche un'anima bella. Sarà un'altra voce importante della nostra associazione insieme a quella di Davide Ferrari".