A Bersezio un incontro informativo sulle associazioni fondiarie

Lunedì 3 febbraio si terrà l'ultimo incontro divulgativo sulle Associazioni fondiarie (ASFO) uno strumento molto efficace di gestione comunitaria per contrastare gli effetti negativi dell' alto frazionamento fondiario che esiste in questi territori di montagna; permettono, grazie alla legge regionale promossa dal Prof Andrea Cavallero nel 2016, di dare vita ad una libera associazione di proprietari, creando fondi più ampi adatti ad incentivare attività agro-silvopastorali e con importanti ricadute anche in ambito turistico.



Intervengono: Monica Ciaburro (Sindaco di Argentera), Loris Emanuel (Presidente Unione Montana Valle Stura), Prof. Andrea Cavallero (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DiSAFA)) e Dott. Enrico Raina (SVILUPPO DELLA MONTAGNA E COOP. TRANSFRONTALIERA Regione Piemonte).



L'incontro è organizzato da Germinale Coop Agricola di Comunità con il contributo dell'Unione Montana Valle Stura nell'ambito del PSR 2007/2013 – Misura 225 per il miglioramento dellagestione forestale.