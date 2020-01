“Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” in scena al Teatro Civico di Caraglio

Domenica 26 gennaio alle 16, il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”, spettacolo per famiglie che racconta una storia di malattia, di guarigione, di fiducia e di amicizia, nell’ambito della stagione “Spaesamenti” organizzata da Santibriganti in collaborazione con i comuni di Caraglio, Busca e Dronero.

Lo spettacolo, che vedrà in scena Luca Busnengo ed Erika La Ragione, con la regia di Maurizio Bàbuin, è l’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale e racconta, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue. “Troppo spesso - spiega Maurizio Bàbuin -. si tende a nascondere ai bimbi tutto quello che rischia di metterli in relazione con il dolore. Certo per motivi comprensibili che hanno a che fare con la natura protettiva genitoriale. Forse non sempre li si aiuta in questo modo”.