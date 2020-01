Fossano: Antonio Galbiati dirigerà il coro VoXes e terrà Masterclass di Canto Moderno

La Fondazione Fossano Musica arricchisce ulteriormente il proprio corpo docenti con l’arrivo a Fossano del Maestro Antonio Galbiati, noto cantante, compositore e arrangiatore che ha lavorato con artisti del calibro di Mina, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Galbiati terrà in FFM Masterclass di Canto Moderno, lezioni individuali e sarà il nuovo direttore del Coro VoXes, il gruppo contemporary acappella della Fondazione Fossano Musica, vero fiore all’occhiello dell’istituzione musicale fossanese, dalla cui offerta formativa è nato 14 anni fa.

“Siamo molto orgogliosi di poter contare sulla presenza in Fondazione Fossano Musica del Maestro Galbiati. Si tratta di un artista poliedrico che ha collaborato e collabora tutt’ora con i grandi della musica contemporanea – spiega il direttore della Fondazione Fossano Musica Gianpiero Brignone -. Questa collaborazione è per noi la dimostrazione della qualità del lavoro svolto in questi anni in FFM. Come il Maestro Julius Kalmar, che dirige l’Orchestra Classica, e molti altri musicisti eccellenti, anche il Maestro Galbiati ha riscontrato nell’attività della scuola una modalità di lavoro nella quale rispecchiarsi e ha accettato con entusiasmo di entrare a far parte del team dei docenti. L’appuntamento di sabato 25 gennaio è un’occasione da non perdere!”.

Il Maestro Antonio Galbiati. Nato a Iglesias il 29 gennaio 1960, Galbiati, prima di trasferirsi a Milano, dove vive dal 1986, ha vissuto anche a Roma e a Miami. È un autore, compositore, cantante, insegnante di canto.

Ha scritto per numerosi cantanti nazionali e internazionali come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Josh Groban, Placido Domingo, Russell Watson, Backstreet Boys, Alessandra Amoroso, Emma, Neri per caso. Come corista ha cantato nei dischi di Mina, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Dirotta su Cuba, Simona Bencini. Sempre come corista ha lavorato in tante produzioni televisive, ultima in ordine cronologico Sanremo 2018.

Ha anche scritto musiche per la televisione (sigle e sonorizzazioni) musiche per la pubblicità e musiche per spettacoli teatrali. E' stato vocal trainer ad Amici vocal coach a The Voice e XFactor.

Tra i titoli dei brani scritti "In assenza di te" L. Pausini "Più che puoi" E. Ramazzotti "Canto alla vita" J. Groban "Il mondo in un secondo" A. Amoroso

A Milano ha il suo laboratorio di canto "H'ppella" al terzo anno di attività.

Insegna canto, ear-training e composizione a Milano dove vive da 32 anni.

Per conoscere meglio il lavoro di Antonio Galbiati ecco alcuni video:

.

Come corista

Come compositore

Per chi ama la “contemporary acappella” è possibile partecipare alle lezioni, previa un’audizione che si terrà in FFM, via Bava San Paolo 48 a Fossano, sabato 25 gennaio a partire dalle ore 10. Per partecipare alle audizioni occorre iscriversi, gratuitamente, al seguente link: imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/90.

Il Maestro Galbiati, inoltre, lunedì 27 gennaio sarà disponibile per lezioni di prova gratuite sia individuali sia a piccoli gruppi in previsione dell’avvio della classe di canto che prenderà il via dalla settimana successiva. I posti sono limitati e occorre, anche in questo caso, prenotare il proprio incontro contattando Fondazione Fossano Musica scrivendo all’indirizzo info@imbaravalle.it o chiamando il numero 0172/60113.