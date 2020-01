Ghisolfi - Muti: "meno pentole, più cultura"

Da cinque anni è l'imperativo alla base della diffusione dell'educazione finanziaria anche in TV, da oggi questo monito viene fatto proprio da una personalità autorevolissima che sa come dirigere la musica: il direttore d'orchestra Riccardo Muti.



Il quale, in una recente intervista, ha dichiarato che la Cultura in Italia è succube di una eccessiva tendenza a favorire le pentole: esattamente quanto dichiarato nel 2016 dal Banchiere Beppe Ghisolfi nel giorno del conferimento della sua cittadinanza onoraria a Fossano.



Nessuno mette in discussione la tradizione della cucina italiana, ma alla stessa pensano già le ottime scuole alberghiere diffuse in tutto il Paese. Compito di TV pubblica e Mass media è quello di promuovere l'educazione civica, da quella finanziaria a quella artistica.



Per evitare che, a proposito di orchestre, l'economia abbia a subire stecche o note stonate a spese di famiglie e risparmiatori.