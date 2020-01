Mancano volontari: biblioteca di San Michele Mondovì a rischio chiusura?

"Cari amici della biblioteca, come avrete notato, non siamo più in grado di garantire la regolare apertura della biblioteca. La mancanza di volontari è diventata cronica e la situazione è insostenibile" .

Si apre così, con un annuncio che non lascia (purtroppo) spazio a troppe interpretazioni, il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della biblioteca di San Michele Mondovì, che ora rischia la chiusura a causa delle difficoltà e delle carenze riscontrate in termini di personale.

"Se non ci sono volontari, non si può tenere aperto, non c'è molto altro da dire - proseguono sui social i suoi gestori -. Questa splendida realtà è nata e cresciuta solo grazie ai volontari e, se nessuno si impegna, non può sopravvivere. Chiunque e a qualunque età può fare il volontario. Chi ha poco tempo può impegnarsi anche solo un pomeriggio al mese, o anche di meno… Basta mettersi d'accordo e fare un po' di pratica…".