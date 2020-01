Mondovì: vecchi e nuovi obiettivi per il rispetto dell'ambiente (FOTO e VIDEO)

La soglia dell'attenzione verso l'ambiente e le sue esigenze negli ultimi anni è stata molto alta da parte del Comune di Mondovì. Lo testimoniano le numerose iniziative attivate dall'amministrazione Adriano, con particolare riferimento all'operato svolto dall'assessore competente in materia, Erika Chiecchio, e all'istituzione del registro civico degli ecovolontari.

Proprio dalla presentazione di questi ultimi ha avuto inizio la conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio presso la sala consiliare del municipio monregalese, durante la quale sono state illustrate le principali novità che saranno attivate nell'anno corrente, a cominciare dall'attivazione del servizio civile universale dal 20 febbraio all'interno dell'ufficio Ambiente e dalla raccolta degli oli esausti, senza scordare il nuovo servizio programmato di ritiro "porta a porta" degli abiti e degli indumenti usati (rimarranno comunque i cassonetti per lo smaltimento dell'abbigliamento in via Trento), gestito dalla cooperativa sociale "Lavoro e Solidarietà" di Verolengo (Torino) e fruibile nelle giornate del 4 febbraio, del 5 maggio, del 2 settembre e del 1° dicembre previa prenotazione telefonica (numero verde: 800/090373).

"Inoltre - ha comunicato l'assessore Chiecchio -, con l'AsCom e l'Asl CN1 stiamo lavorando alla riduzione degli imballaggi nei negozi, con la possibilità che i clienti inseriscano la merce nei contenitori personali".

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ivano Guglielmotto, funzionario dell'ufficio Ambiente, ha poi preso la parola per annunciare che "il Comune di Mondovì prosegue in un percorso all'avanguardia per quanto concerne la raccolta differenziata e per il 2019 dovrebbe avvicinarsi a una percentuale del 75%, migliorando il 72,71% del 2018". Non solo: sono dati ufficiosi, ma con l'introduzione della tariffazione puntuale si sono raggiunti ottimi risultati, riducendo il quantitativo di rifiuti prodotti, passato da 3500 tonnellate all'anno, a meno di tremila tonnellate ogni dodici mesi. "Un ulteriore salto di qualità sarà ottenuto nel 2020 - ha spiegato Guglielmotto -, grazie all'intensificazione dei controlli sui conferimenti".

SANZIONI Controlli che, va da sé, potrebbero generare anche multe. Lo conferma l'agente di polizia locale Oreste Bertolino: "Nel corso del 2019 il corpo di polizia locale di Mondovì ha svolto 46 attività di controllo per rifiuti abbandonati, aperto 512 sacchi ed erogato 106 sanzioni amministrative, di cui 57 per mancato utilizzo del materiale fornito per la raccolta differenziata. È stata fatta anche attività di incontro e informazione con i richiedenti asilo di vicolo Martinetto, con l'ausilio di mediatori linguistici". Curiosità: in 17 giorni sono state erogate già tre multe per i mozziconi di sigaretta gettati sull'asfalto.