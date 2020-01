Saluzzo, una nuova apparecchiatura per l’Endoscopia dell’ospedale

Una strumentazione di ultima generazione per la diagnostica dell’Endoscopia dell’ospedale cittadino.

L’ha donata la Fondazione CrSaluzzo con una consegna pubblica ieri mattina (venerdì 17 gennaio) alla presenza del direttore generale dell’Asl Cn 1 Salvatore Brugaletta.

Valore della macchina: 30 mila euro, che si aggiunge ai 50 mila donati nel 2018 dall’Ente per l’acquisto di altri due strumenti per lo stesso servizio.

“L'ospedale di Saluzzo può continuare ad avere un ruolo e un futuro importanti se punta sui servizi - afferma Paolo Viazzi, responsabile della struttura semplice di Endoscopia di Savigliano-Saluzzo, che dipende dalla struttura complessa di Chirurgia Generale diretta da Franco Bertolino.

Importanti i numeri: oltre 2300 esami nel 2019 con un incremento di circa 400 rispetto al 2017, ma una leggera una flessione di circa 150 esami rispetto al 2018, per problemi di carenza di personale, la criticità attuale delle strutture ospedaliere.

Dal 2019 all’Endoscopia saluzzese è stata assegnata la quota di screening in carico all’ospedale di Cuneo, che riguarda il territorio di Dronero e Valle Maira.

L’attività si svolge mattino e pomeriggio, dal lunedi al venerdi (insieme a Viazzi opera Paolo Bona della Medicina Interna diretta da Maurizio Delucchi).

Parla di “azienda virtuosa" il direttore generale Brugaletta - che utilizza al meglio le risorse senza sovrapposizioni” sottolinea in riferimento all'ospedale unico, Saluzzo- Savigliano-Fossano: "ognuno la sua parte, per un'offerta completa, e ognuno fa una parte indispensabile con il plusvalore della carica di umanità e presenza fisica. Siamo una vera squadra, con un territorio che si muove intorno a scelte condivise".

"La Sanità non è sola: sentiamo la vicinanza di Fondazioni, associazioni di volontariato, persone e professionisti dipendenti che lavorano con motivazioni che vanno oltre il dovere, in una logica di coesione sociale, in un momento delicato che registra, tra le criticità più grandi, proprio la carenze di personale".

Il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat: “Il nostro impegno prosegue sulla falsariga delle amministrazioni precedenti, con qualche restrizione in più e la necessità di sostenere numerosi settori, quindi sempre con un’attenta analisi da parte de Cda delle richieste ed esigenze del territorio in cui operiamo. Sull’ospedale continua un impegno particolare per far diventare Saluzzo porta di Valle, sviluppando servizi per il territorio".

Sempre all’ospedale, ha ricordato Laura Ponzalino, è stata acquistata la Risonanza Magnetica con il sostegno della Banca Bper (466 mila euro) e sono stati donati 40 mila euro per gli ambulatori della Salute.

"L’acquisto di apparecchiature rientra nel welfare di comunità e consente alla Fondazione una premialità fiscale”.

Soddisfatto il sindaco Mauro Calderoni: “Il miglioramento della qualità dei servizi sanitari per il territorio saluzzese è per noi un punto fermo. La collaborazione delle équipe specialistiche con professionisti che lavorano su Savigliano e Saluzzo rappresenta un valore aggiunto della scelta dell’integrazione tra le diverse sedi di quello che è ormai un ospedale unico. Il contributo della Fondazione CRS per acquisire innovazione tecnologica è fondamentale in un momento di risorse scarse per rispondere ai sempre nuovi bisogni di salute.”