Saluzzo, incidente sul lavoro in frazione Cervignasco: taglialegna si amputa un braccio

Incidente sul lavoro nella frazione saluzzese di Cervignasco, nella tarda mattinata di oggi (sabato 18 gennaio).

Coinvolto un residente della frazione, classe 1963, impegnato nel taglio della legna con un macchinario su un terreno di sua stessa proprietà: l'uomo ha riportato l'amputazione di un braccio.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e l'emergenza sanitaria; l'arto e il taglialegna sono stati portati al CTO di Torino con urgenza, dove si tenterà di ricucire il primo al corpo del secondo.

Seppur in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.