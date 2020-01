Saluzzo, Fitwalking del Cuore, il via domani con quasi 12 mila iscritti

Il via domani, domenica 19 gennaio della 17° edizione del Fitwalking del cuore con il record di 11.931 pettorali venduti. Quasi 900 in più rispetto allo scorso anno (11.045) con le sole prevendite.

“Facendo un ulteriore sforzo – informano gli organizzatori - verranno messi a disposizione ulteriori pettorali per le iscrizioni pre-partenza (5 euro). Il numero non sarà elevato in ogni caso confermiamo che, fino ad esaurimento della disponibilità, sarà ancora possibile iscriversi domenica mattina in Piazza Cavour dalle ore 8,30 sino alla partenza, prevista alle 10".

Ancora un record sulla scia del crescendo continuo al Fitwalking del Cuore di Saluzzo, anche grazie ai gruppi e associazioni, 35 quest’anno, che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni per l’appuntamento sportivo solidale organizzato dall’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia.

Attesi partecipanti da tutto il Piemonte e altre regioni d’Italia.

Saranno il sindaco Mauro Calderoni e l’Assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi a dare il via. Tre i percorsi da scegliere, come nelle precedenti edizioni: 6, 10 e 13 chilometri.

È possibile partecipare in compagnia del proprio cane: il pettorale per l’amico a 4 zampe costa 2 euro e comprende il pacco gara offerto da Dog Service.

Presentando il pettorale della manifestazione è inoltre possibile visitare gratuitamente la Castiglia dalle ore 14 alle ore 18.

Il ricavato delle iscrizioni sarà come sempre sarà interamente devoluto a sostegno dei Progetti del Cuore delle associazioni e gruppi partecipanti: sportivi, scolastici, di volontariato.

Modifiche alla viabilità per la Camminata del cuore. Le vie di transito della manifestazione e l’area della partenza/arrivo Piazza Cavour e la vicina Piazza Garibaldi saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti. Dalle ore 9.30 fino al termine del passaggio dei partecipanti alla manifestazione, è vietato il transito ai veicoli, esclusi mezzi di soccorso, organizzatori e forze dell’ordine, in piazza Risorgimento, via Spielberg (da via Mons. Savio a P.zza Risorgimento), via Martiri Liberazione, via Bodoni, via San Bernardino, P.zza Castello, Salita al Castello, via San Giovanni, via San Bernardo, via Griselda, via Macallè, corso Piemonte (da Via Torino a Piazza Montebello), via Torino (da corso Mazzini a corso Piemonte).

Il ritrovo è per le ore 9, in piazza Cavour, la partenza alle 10. Gara. Il pacco gara è ritirabile fino alle 13,30 e non oltre.

Info: sul sito dell'A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia www.scuolacamminosaluzzo.it Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it – 338/6151466.