A Lourdes, per i 162 anni dalla prima apparizione, con la Polaris Viaggi e la Pro Loco Bagnolo Piemonte

Sono oltre cinque milioni i fedeli o semplici curiosi che ogni anno si recano a Lourdes, il piccolo villaggio dei Pirenei francesi (20 mila abitanti), divenuto la seconda città della Francia per capacità alberghiera, grazie ai 230 hotel e strutture di accoglienza di cui dispone, dopo le apparizioni della Madonna alla piccola Bernadette Soubirous,

Il prossimo 11 febbraio saranno 162 anni dal primo incontro tra e la “Signora” vestita di bianco con una fascia azzurra legata alla vita e un rosario sul braccio destro (così la descrisse Bernadette) e la pastorella quattordicenne, prima di sei figli dei coniugi Soubirous, mugnai, che stava cercando legna da ardere vicino al fiume Gave, davanti alla grotta di Massabielle-

Per l’occasione la Pro Loco Bagnolo Piemonte e la Polaris Viaggi organizzano - dal 9 al 13 febbraio – un pellegrinaggio in terra pirenaica.

Il programma prevede:

il 9 febbraio la partenza alle ore 20 da Piazza Municipio di Bagnolo Piemonte in comodo bus Granturismo con soste lungo il percorso e pernottamento a bordo;

il 10 febbraio l’arrivo in mattinata a Lourdes, la sistemazione in hotel 3 stelle, giornata dedicata alle funzioni, pranzo in ristorante, pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel.

l’11 febbraio, dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alle Funzioni religiose della Festa di Maria. Seguiranno pranzo e cena in hotel con pernottamento.

il 12 febbraio, dopo la prima colazione, la partenza per il rientro con soste lungo il percorso per il pranzo (libero) e l’arrivo a Bagnolo Piemonte in tarda serata.

La quota di partecipazione è di 290 euro a persona, comprensivi di viaggio pullman Granturismo, pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento pensione intera, accompagnatore nella persona di Silvana Coalova (ministro straordinario della Comunione) ed assicurazione medico-bagaglio.

I soci della Pro Loco Bagnolo Piemonte godranno di uno sconto di 20 euro.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.