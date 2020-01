"Bicipolitana" di Cuneo: e se il percorso fosse fluorescente?

Continua la nuova rubrica del nostro giornale "Bicipolitana", dove troverà spazio il nuovo progetto dell'A.I. Cuneo Team, il gruppo di giovani di San Rocco Castagnaretta che durante lo scorso anno ha partecipato alla First Lego League (arrivando a disputare le finali a Houston, Texas).



Costruire oggetti che al buio brillino di luce propria è sempre stato un desiderio dell'umanità fin dai tempi remoti: non a caso, fenomeni naturali come i fuochi fatui, le aurore boreali o insetti come le lucciole hanno da sempre suscitato grande interesse e ispirato favole e leggende.



Esiste un rivestimento fotoluminescente al fosforo che combinandosi con l'ossigeno rende una superficie fluorescente al buio.



La sua speciale formulazione permette al materiale di assorbire le radiazioni ultraviolette della luce solare e produrre un effetto di irraggiamento luminescente durante le ore notturne. Due ore di esposizione diretta alla luce solare garantiscono in media da 8 a 12 ore di irradiazione. Questo tipo di illuminazione non è né tossico né inquinante poiché assorbe l’irraggiamento solare e lo riemette sotto forma di luce fluorescente. Potrebbe anche essere utilizzato come illuminazione in sostituzione agli evntuali lampioni rendendo la Bicipolitana autosufficiente.



Abbiamo pensato ad un progetto che punti alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile. Se prima la realizzazione di piste ciclabili era solo un costo, nel prossimo futuro potrebbe diventare anche un ricavo per la collettività.



Allora immaginate una pista ciclabile colorata, evidente, con un effetto scenografico, visibile di notte e di giorno da pedoni, ciclisti e automobilisti, che ti spinga a percorrerla in qualsiasi ora della giornata contribuendo alla lotta al cambiamento climatico.