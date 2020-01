Settimana per l’unità dei cristiani: venerdì 24 gennaio serata di preghiera a Bra

“Ci trattarono con gentilezza”. Questo il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che anche quest’anno sarà celebrata dal 18 al 25 gennaio.



Ispirati ad un passo degli Atti degli Apostoli (Atti 28, 2), i testi sono stati congiuntamente preparati e pubblicati dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese.



Si tratta certamente di un tempo da investire in preghiera e dialogo, perché papa Francesco è il primo a spingerci, con il suo magistero, sulla via della pace, della misericordia e della riconciliazione. In questo contesto, l’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè) ha dedicato all’invocazione per l’unità un appuntamento all’insegna dell’ecumenismo in calendario a Bra, venerdì 24 gennaio, alle ore 20.45, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli (Piazza XX Settembre, 42).



Il programma prevede intensi momenti di riflessione, perché l’unità dei cristiani non la facciamo noi, ma la fa Dio, a noi il compito di pregare. All’incontro è assicurata la partecipazione delle comunità Cattoliche, Evangeliche e Romene Ortodosse della città, poiché, malgrado il fatto che i cristiani appartengono a tradizioni diverse, la Parola di Dio, su cui pregano, studiano e meditano è fondamentale per la comunione. L’occasione sarà anche propizia per ricordare i martiri di Cristo di tutti i tempi.