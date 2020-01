Anna Mantini sulla legge Salica: "Il suo superamento, annunciato dal Principe Emanuele Filiberto, è un epocale atto innovativo da incoraggiare"

Gentile Direttore,

la discussione che da alcuni giorni sta occupando le pagine dei giornali e le cronache di costume e società, prima ancora che politiche, intorno all'annuncio del Principe Emanuele Filiberto di superare la legge Salica, per favorire una successione anche femminile a capo della Real Famiglia, merita una valutazione senza dubbio positiva.



Essa rappresenta infatti la volontà di Istituzioni secolari, per non dire millenarie, di salvaguardare il meglio delle proprie tradizioni con uno sguardo attento alle esigenze dell'innovazione e della modernità. Il che costituisce l'approccio migliore, a mio avviso, proprio per onorare quelle stesse tradizioni che si intende difendere e presidiare.



Ritengo molto importante la precisazione del Principe Emanuele Filiberto secondo cui questa epocale riforma del diritto dinastico interessa le famiglie sia regnanti che non regnanti, e che per rendere operative le innovazioni non è necessario attendere il ritorno alla monarchia costituzionale come forma di Stato. Una decisione che si colloca in quel contesto di innovazione che, va ricordato, sta interessando anche la Chiesa cattolica, come dimostra la decisione di Papa Francesco, assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista culturale, di nominare una donna a sottosegretario di Stato Vaticano, una delle più alte cariche a livello politico della Santa Sede. Mentre, come è stato da più parti evidenziato, in Inghilterra la legge Salica è stata da decenni superata e definitivamente abolita nel 2011.



Se davvero vogliamo che le incomprensioni del passato siano definitivamente superate, e si giunga a quel clima di concordia da tutti auspicato, riconoscendo il contributo che anche la tradizione monarchica può apportare a prescindere dalla forma di Stato in vigore, quindi anche nell'Italia repubblicana, la via indicata dal Principe Emanuele Filiberto e da suo padre merita una lode particolare.



Anna Mantini

Vice presidente Expo Elette