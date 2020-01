Cherasco: bene i lavori per rifarne i tornanti, ma la Salita del Bergoglio rimane una strada pericolosa

Riceviamo e con piacere pubblichiamo.

Gentile direttore,

vorrei far presente a chi di competenza un grave problema di sicurezza che riguarda la viabilità stradale.



Nei giorni scorsi mi sono trovato a percorrere i due tornanti che da Roreto di Cherasco scendono verso la rotonda in direzione Cherasco/Pollenzo (strada Bergoglio).



Quei tornanti sono stati recentemente ampliati. Ottimo lavoro, ma ahimè incompleto. Manca la segnaletica orizzontale, i catarifrangenti sui guard rail, cartelli che segnalino la presenza delle curve e manca totalmente qualunque tipo di illuminazione per cui, anche per gli automobilisti della zona, risulta altamente pericoloso percorrere quel tratto di strada, soprattutto di notte e quando la zona è avvolta dalla nebbia.



Spero si provveda al più presto!

Grazie per la cortese pubblicazione.

Giacomo Ballario,

Fossano