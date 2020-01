"Grazie di tutto, Gigi": gli ex sindaci di Valdieri Ivan Di Giambattista ed Emanuel Parracone ricordano Gigi Ferraro

Gentile Direttore,



chiediamo cortese ospitalità al suo giornale, in ricordo di Gigi Ferraro, mancato nei giorni scorsi.



Abbiamo conosciuto Gigi Ferraro quando venne, insieme a Sandro Capellaro, a presentarci, in municipio a Valdieri, l'iniziativa "Attraverso la Memoria": la rievocazione dell'esodo degli ebrei che nel 1943, per sfuggire allo sterminio nazifascista, salirono da S. Martin Vesubie, cercando rifugio nella Valle Gesso attraverso il Colle delle Finestre e il Colle del Ciriegia.



Accettammo con convinzione, perchè la proposta non si limitava al mero ricordo, pure importante, ma ci parve subito come l'iniziativa potesse rappresentare un efficace stimolo per la salvaguardia attiva della memoria, coinvolgendo, in primis, le scuole e il territorio.



Gli anni successivi hanno dimostrato il successo dell'evento, che è arrivato alla ventunesima edizione.



Tanta parte di quell' idea si deve a Gigi Ferraro, che, specie negli anni iniziali, ha contribuito, con una attenta, seria e laboriosa opera a declinare l'evento, di volta in volta, con incontri, riflessioni storiche e con toccanti racconti di incredibili esperienze umane.



Pertanto vogliamo ricordare Gigi Ferraro con affetto, stringendoci in cordoglio ai suoi familiari, agli organizzatori delle iniziative, ai tanti che hanno dimostrato che non dimenticare è un valore forte.



Grazie ancora di tutto Gigi.



Gli ex Sindaci del Comune di Valdieri:

Ivan Di Giambattista

Emanuel Parracone