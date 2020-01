Fossano in lutto per la scomparsa di don Renzo Abrate

Nella tarda serata di ieri, sabato 18 gennaio, è scomparso all’età di 87 anni don Renzo Abrate, sacerdote fossanese dapprima missionario in Argentina e successivamente parroco a Fossano e San Lorenzo.

In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio che si rincorrono nel ricordo del fondatore del primo Sacerdote dello Spirito Santo.

Erano i primi anni ’80 e a Fossano stava nascendo il Borgo Nuovo, un quartiere di giovani famiglie: molte le giovani coppie, molti i bambini che oggi sono adulti e ricordano gli anni delle prime Messe, celebrate in garage o nella palestra del Vallauri, le lezioni di catechismo nelle cucine e nelle mansarde delle disponibili catechiste, il primo coro. Stava nascendo la comunità dello Spirito Santo che è cresciuta negli anni in modo coeso partendo proprio da quei primi anni in cui si era condiviso un cammino prima ancora di un edificio di mattoni.

Negli ultimi anni don Renzo è stato parroco di San Lorenzo, frazione di Fossano.

Questa sera, domenica, alle ore 18 sarà recitato il Rosario all’Ospedale Carle di Cuneo, mentre lunedì 20 gennaio saranno recitati i rosari nella Chiesa dello Spirito Santo, alle ore 19 e di San Lorenzo, alle ore 20.30. Il funerale sarà celebrato martedì 21 gennaio alle ore 14.30 nella Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Fossano.