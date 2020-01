Frana di Torresina: la Provincia approva progetto definitivo da 200mila euro

Come ricorda il reparto monregalese del Settore Viabilità provinciale, "il movimento gravitativo che si è verificato in seguito alle eccezionali precipitazioni del novembre 2016, ha aggravato la situazione di dissesto dello smottamento già preesistente nei pressi dell'abitato di Torresina, determinando il restringimento del piano viabile. La Provincia è da subito intervenuta posizionando specifica cartellonistica e regolando il traffico a senso unico alternato per un tratto di circa 50 metri. Un eventuale peggioramento della situazione aggraverebbe però la deformazione della carreggiata e comporterebbe rischi per la circolazione e la potenziale interruzione del collegamento viario".