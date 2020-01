I ragazzi delle medie di Bene Vagienna a Fossano per l’Aida

Lunedì 13 gennaio alcuni alunni delle classi III A e III B della Secondaria di primo grado hanno trascorso una serata all'opera. Alle 21.00, infatti, i ragazzi si sono trovati con alcune insegnanti della scuola presso la Chiesa del Gonfalone a Fossano per vivere un'esperienza formativa diversa: assistere all'Aida di Giuseppe Verdi. La rappresentazione è stata portata in scena in occasione della rassegna del ciclo Easy Opera – Distillati di Teatro musicale ed è stata diretta dal maestro Paolo Fiamingo.

L'invito alla manifestazione, partito dalla professoressa Barbara Delpozzo, docente di musica dell'I.C. Di Bene Vagienna, è stato accolto dagli allievi e dai loro genitori con entusiasmo. È stata un'importante occasione per far ascoltare uno dei capolavori di Giuseppe Verdi e far conoscere ai giovani il melodramma. I ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità e hanno seguito con attenzione tutto lo spettacolo; alla fine della serata hanno potuto conoscere personalmente il maestro e congratularsi con lui. Un'esperienza da ripetere che dimostra quanto la scuola si impegni nella promozione della cultura e nel far conoscere l'arte e la bellezza anche attraverso attività extrascolastiche.