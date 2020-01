Parco del Monviso: l'Ente di gestione cerca un istruttore tecnico addetto al servizio promozione

L’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico addetto al servizio promozione (c.c.n.l. comparto funzioni locali).



Il concorso è finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, alla data di emanazione del bando, almeno tre anni di servizio, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando e almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che emana il bando, ai sensi dell’art. 35, c. 3 bis, lett. b) del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



Il termine per la presentazione on-line delle domande è il giorno 23 gennaio 2020: tale termine, come previsto nel bando di concorso, decorre dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) – 4° Serie Speciale - Concorsi.