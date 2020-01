Garessio, una donna ferita nello scontro tra un’auto e un camper

E’ di un ferito il primo bilancio dell’incidente da poco occorso al km 74 della Statale 28 del Colle di Nava, in territorio di Garessio, località Piantagnone, direzione Imperia.



Per cause in corso di accertamento sono andati a scontrarsi un camper e una Vw Golf. A farne le spese la donna alla guida della vettura, soccorsa dagli uomini dell’emergenza sanitaria 118 e dai Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento di Garessio. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente tali da destare particolare preoccupazione.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora. Alle 18.30 circa la comunicazione da parte dell'Anas della riapertura e del ritorno alla normalità del traffico sulla stessa.