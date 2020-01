Carlevé 'd Busca: ecco il programma della 65ª edizione

Fervono i preparativi per la prossima edizione del carnevale cittadino che, per l’edizione 2020, sarà organizzato da un nuovo gruppo di volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, grazie al Circolo Endas Cuneo Centro, e con il patrocinio della Città di Busca.



La “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, che il prossimo anno festeggerà i 65 anni di storia, come da tradizione, prevede un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020.



- Gli interpreti delle maschere buschesi

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola composta da: Ivano Falco, 35 anni, idraulico, e Cinzia Garino, 24 anni, impiegata, nei panni dei due protagonisti principali Micon e Miconëtta, insieme a Andrea Fornero, 24 anni, agricoltore, e a Cristina Fornero, 26 anni, maestra d’asilo, nelle vesti de ‘l Panaté e la Bela Panatera.



Insieme a loro completeranno il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 18 anni, muratore, Manuele Giordana, 24 anni, agricoltore, e Sonia Sordello, 25 anni, impiegata.



- Il programma dei festeggiamenti

GRAN BALDORIA A LA CÀ ‘D MICON E MICONËTTA - 65° Carlevé ‘d Busca



Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso l’Area Capannoni di Corso Romita (locale riscaldato, guardaroba, servizio bar).



Si declina ogni responsabilità per danni subiti a cose o persone prima, dopo e durante e la serata.



- VENERDI’ 31 GENNAIO 2020

Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni

GRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le maschere

con consegna delle chiavi della Città a Micon e Miconëtta. Presenta Enzo.



Menù: antipasti misti, primo, secondo con contorno, dolce, bevande incluse

18 euro. Prenotazioni tel.: Micon (Ivano). 3333013548/Davide. 3356396064/ Cristina. 3493684905



Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ ELIA

Biglietti alla cassa: 8 euro - ingresso più consumazione



- SABATO 1 FEBBRAIO 2020

Ore 14,30- Tensotruttura Area Capannoni

CARNEVALE DEI BAMBINI con le maschere e animazione, BALLO IN MASCHERA e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi



Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ DON PAOLO

Durante la serata sarà premiata la maschera più originale

Biglietti alla cassa: 12 euro ingresso più consumazione.

Biglietti in prevendita presso i bar buschesi: 10 euro - ingresso più consumazione.



- DOMENICA 1 FEBBRAIO 2020

Ore 14,30- per le vie cittadine

GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca



Ore 18,30- Tensotruttura Area Capannoni

inizio distribuzione GRAN POLENTATA preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca: 7 euro (Polenta, tomino e dolce)



Ore 21,30- SERATA DANZANTE con l’orchestra

MAURIZIO E LA BAND

Ingresso gratuito



- GIOVEDI’ 20 e VENERDI’21 FEBBRAIO 2020

Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadine

Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.



- VENERDI’ 21 - LUNEDI’ 24 - MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020

Ore 21,00 –presso il Cinema Teatro Lux di Busca

Commedia in lingua piemontese

portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché” nel 50° anniversario di fondazione

I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca