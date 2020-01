Sarà la “Corte dei Folli” a organizzare la stagione teatrale a Fossano con Slow Cinema

Sarà l’associazione teatrale “La Corte dei Folli” a co-organizzare la stagione teatrale de “I Portici” di Fossano per la primavera 2020 insieme a Slow Cinema.

Saranno 5 gli spettacoli in cartellone a partire da martedì 18 febbraio e gli abbonamenti, al costo di 30 Euro, saranno in vendita a teatro a partire dal 5 febbraio.

Il primo spettacolo sarà martedì 18 febbraio alle ore 20.45 con “Nel nome del padre” di Luigi Lunari messo in scena da “La corte dei Folli” stessa. Il pluripremiato spettacolo de La corte dei folli per la prima volta andrà in scena a I Portici per un omaggio al celebre autore, recentemente scomparso. Si tratta di una commedia sentimentale che si sviluppa nel dramma di due personaggi (realmente esistiti) che si svelano gradualmente, attraverso un dialogo serrato e liberatorio, a tratti ironico, tenero, duro e commovente, che li porterà nel comune addormentarsi nella morte, verso un meritato lieto fine.

Giovedì 5 marzo sarà di nuovo “La Corte dei Folli” a calcare il palcoscenico con “Amleto in salsa piccante” di Aldo Nicolaj in occasione del 100° anniversario della nascita del drammaturgo fossanese, celebrato con una delle sue ultime produzioni. Una sapiente ed esilarante riscrittura in chiave comico-grottesca del capolavoro shakespeariano. Il cuoco Froggy, che mal sopporta l’ingiusta accusa di Amleto di essere l’artefice della morte del padre, è l’origine e la molla di tutta la sanguinosa vicenda. Inconfondibile la scrittura del “nostro” Aldo Nicolaj che, con arguzia e pungente ironia, in un crescendo di equivoci, e situazioni comiche, regala al pubblico risate e colpi di scena.

Martedì 17 marso alle ore 20.45 tornerà in scena a I Portici “La musica salva la vita”, produzione della Fondazione Fossano Musica con musiche originali di Nicola Ferro e testo di Silvia Guberti, liberamente tratto dall’omonimo libro di Ambra Radaelli. Le musiche sono eseguite dai circa 30 elementi dell’orchestra classica della FFM con la voce narrante di Pinuccio Bellone che racconta la storia di “El sistema – Il sistema delle orchestre giovanili in Venezuela”. Una storia di dolore, criminalità, povertà, emarginazione, solitudine, violenza, paura, ma anche di passione e musica, libertà, amore, sogni, possibilità, speranza, riscatto. È la storia di Els Sistema. Negli anni ’70 Josè Antonio Abreu Anselmi, o più semplicemente Ambreu, partendo da Caracas, fondò un insieme di orchestre sparse in tutto il Venezuela, per realizzare un sogno: salvare dalla strada della criminalità e del degrado milioni di bambini.

Martedì 7 aprile alle ore 20.45 tornerà a Fossano L’Accademia dei Folli con “Fred dal Whiskey facile”, omaggio al grande Fred Buscaglione. Strani funerali, quelli di Fred Buscaglione. Gente che urlava, che cantava, che si spintonava per stringere la mano a questo o a quel personaggio famoso. Tutto molto poco sabaudo. E d’altra parte Fred, pur essendo nato e cresciuto a Torino, non era esattamente un campione dell’understatement. Per dire: tre giorni prima, a Roma, quando si era schiantato contro un camion alle 6 del mattino, era a bordo di una Thunderbird rosa… Tra la gente che torna a casa dal funerale ci sono cinque donne, tutte hanno qualcosa da dire su Fred, tutte loro pretendono di averlo capito meglio delle altre. Tutte interpretate dalla stessa attrice, queste cinque donne si avvicendano sul palco, accompagnate dalla musica dal vivo, dove il fantasma di Fred aleggia ancora, e fa le due cose che gli riuscivano meglio: cantare e bere. Come sempre l’Accademia dei Folli saprà regalare al suo pubblico un perfetto mix di musica di altissimo livello e teatro professionistico.

Martedì 21 aprile, per l’ultimo appuntamento” ci sarà “È bello vivere liberi” di Marta Cuscinà, ispirato alla buigrafia di Ondina Peteani, prima staffetta Partigiana d’Italia, deportata ad Auschwitz N° 81 672. “Avverto l’urgente necessità di raccontare questa storia oggi, perché chi è senza memoria è senza futuro e in Italia molti hanno dimenticato troppo in fretta il significato della Resistenza”. È bello vivere liberi! è uno spettacolo per riappropriarci della gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che sono state soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo per riscoprire l’atmosfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile. Per questo “è bello vivere liberi” è dedicato a tutti quelli che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di scuola, perché anche per loro la Resistenza diventi “festa d’aprile!”. È bello vivere liberi è l’ultima frase che Ondina Peteani ha scritto a poche settimane dalla morte, quando in ospedale, il medico le chiese di scrivere, a occhi chiusi, la prima frase che le fosse venuta in mente. Ondina, allora, ha scritto quello che sentiva profondamente: amore per la libertà.

L’abbonamento per i 5 spettacoli, al costo di 30 Euro, sarà in vendita a partire da mercoledì 22 gennaio al Teatro I Portici, mentre i biglietti singoli saranno acquistabili, sempre al teatro i Portici a partire da mercoledì 5 febbraio.