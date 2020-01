Bra, i Cavalieri del Bandito alla Madonna dei Fiori per la benedizione dei cavalli (FOTO)

Piazzale della Madonna dei Fiori di Bra gremito domenica 19 gennaio per la tradizionale benedizione dei cavalli, in occasione della festa del loro protettore Sant’Antonio Abate. Protagonisti amazzoni e cavalieri che si sono dati appuntamento per ricevere la benedizione da parte del rettore, monsignor Giuseppe Trucco, che ha officiato anche la Santa Messa delle 10.30.

Bellissima la parata dei cavalli schierati nell’Area Grande Torino da dove sono partiti in sfilata per le campagne del Roero fino al centro sportivo della frazione San Michele, dove è stato servito il pranzo. L’iniziativa è stata promossa dalla scuderia dei Cavalieri del Bandito guidata da Giorgio Revelli che ha ringraziato i volontari e le volontarie che hanno lavorato per il successo della giornata.