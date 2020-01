Cuneo: domenica 19 gennaio un assaggio di... "Bicipolitana"

Continua la nuova rubrica del nostro giornale "Bicipolitana", dove troverà spazio il nuovo progetto dell'A.I. Cuneo Team, il gruppo di giovani di San Rocco Castagnaretta che durante lo scorso anno ha partecipato alla First Lego League (arrivando a disputare le finali a Houston, Texas).



Domenica 19 gennaio alle 11.30 un gruppo di ciclisti guidati dall'A.I. Cuneo Team e accompagnati da alcuni rappresentanti della sezione provinciale di Cuneo dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, partirà dal piazzale Don Marro di San Rocco Castagnaretta diretto in piazza Galimberti per promuovere il progetto “Bicipolitana”.



Il progetto innovativo della competizione robotica “First Lego League” di quest'anno, alla quale il gruppo di San Rocco parteciperà per la seconda volta, prevede di identificare un problema di uno spazio pubblico della propria città relativo ad accessibilità, trasporti e sostenibilità, progettare una soluzione e condividerla.



Questa giornata, pensata come una passeggiata in bicicletta che attraversa la città fino in piazza Galimberti, nasce quindi dall'esigenza di soddisfare quelle che sono le richieste della competizione. Quindi cercare di mettere in evidenza quello che è lo stato attuale della nostra ciclabile, evidenziare le cose da migliorare e suggerire possibili soluzioni.

In piazza Galimberti, i gillet “bianchi” (A.I.Cuneo Team e simpatizzanti), distribuiranno volantini al fine di informare, incuriosire e sensibilizzare i cuneesi in merito al progetto Bicipolitana, patrocinato dal Comune di Cuneo.



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivi comuni, che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.



Noi abbiamo scelto l’Obiettivo 11: città e comunità sostenibili. Rendere la nostra città sostenibile, sicura e inclusiva.