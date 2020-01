Cuneo: tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Lego Coffee & Co."

A Cuneo nella splendida location del Dama3Cafè prende il via con l'inaugurazione di sabato 25 gennaio dalle ore 18 la mostra fotografica personale di Denis Brignone.



Il titolo dell' esposizione “ Lego Coffee & Co.” racchiude tutte le passioni di Denis. La fotografia e le minifigures Lego. I protagonisti degli scatti sono loro loro: gli ometti Lego.



Non poteva mancare il tema Caffé, per poi passare ai Supereroi, la serie Ninjago i mestieri piùdisparati, e l'interpretazione del classici in chiave Minifigures Lego.



La mostra resterà visibile da 25 gennaio al 22 febbraio negli orari di apertura del Dama3Cafè in viaCarlo Emanuele III 33/A.